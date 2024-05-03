Экономист оценил вероятность возвращения TikTok в Россию Экономист Клименко: TikTok может вернуться на российский рынок

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Приложение TikTok может вернуться на российский рынок, об этом свидетельствует недавняя возможность загружать видео на территории страны, считает председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Комментируя ситуацию НСН, эксперт подчеркнул, что владельцы сервиса сами отказались от работы в России, так как не могли обеспечить исполнение законодательства.

Они сами прекратили работать на российский рынок, потому что не могли обеспечить исполнение законодательства. Думаю, что сейчас они тестируют алгоритмы модерирования, потому что для себя они все нормально обустроили. Считаю, это шаг к возвращению на рынок, — пояснил Клименко.

По его словам, возвращение TikTok на российский рынок положительно отразится на индустрии. Так, благодаря приложению можно будет расширить рекламные возможности. При этом Клименко уточнил, что окончательное открытие платформы для российских пользователей будет зависеть «от той стороны».

Безусловно, для нашей индустрии было бы здорово, если бы TikTok заработал и дальше работал на рынок, потому что ушел большой объем рекламных площадей. Но сейчас это зависит от той стороны, — заключил экономист.

Ранее стало известно, что приложение TikTok стало полностью доступным для пользователей мобильных операционных систем iOS и Android в России. Однако на момент появления информации часть пользователей сообщала, что функции приложения все еще ограничены.