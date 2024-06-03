Два мировых техногиганта развязали войну за ИИ Bloomberg: Nvidia и AMD вступили в гонку за лидерство в создании ИИ

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Американские корпорации Nvidia и Advanced Micro Devices, известные разработками в области полупроводников, вступили в ожесточенную гонку за лидерство в создании искусственного интеллекта, пишет Bloomberg. По мнению аналитиков агентства, конкуренция влиятельных компаний может определить само будущее ИИ. Соперничество подогревает и тот факт, что Дженсен Хуанг и Лиза Су — главы Nvidia и AMD — уроженцы одного тайваньского города и даже являются дальними родственниками. При этом они используют совершенно разный подход к продвижению своей продукции.

Nvidia продает клиентам полностью запатентованную систему, в которой предприятия могут покупать ее чипы, сетевое оборудование и все остальное, необходимое для запуска передовых разработок в области искусственного интеллекта в центрах обработки данных, — сказано в публикации.

В то же время AMD делает ставку на открытые стандарты. Таким образом аппаратное обеспечение компании может быть совместимым с оборудованием конкурентов вроде Intel.

Профильные аналитики считают, что на данный момент лидерство остается за Nvidia, и в краткосрочной перспективе этого не изменят ни AMD, ни другие конкуренты. Позиции Nvidia укрепились во многом благодаря анонсу новейшего чипа Rubin. Выпустить его планируют в 2026 году.

Ранее сообщалось, что разработавшая ChatGPT американская компания OpenAI приступила к обучению усовершенствованной модели искусственного интеллекта, которая придет на смену системе GPT-4, лежащей в основе ее чат-бота. Кроме того, будет создан комитет для консультаций совета директоров по вопросам безопасности проектов OpenAI.