Дуров анонсировал выход токена Hamster Kombat на блокчейне TON

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Команда Hamster Kombat в скором времени выпустит свой токен на платформе TON, сообщил создатель Telegram Павел Дуров в своем канале Du Rove's Channel. По его словам, наступает новая эра, за приходом которой «мы наблюдаем в режиме реального времени».

Скоро команда Hamster выпустит свой токен на платформе TON, знакомя сотни миллионов людей с преимуществами блокчейна. Наступает новая эра, и мы наблюдаем за ее приходом в режиме реального времени, - написал он.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец выступила за запрет на законодательном уровне Hamster Kombat, где нужно нажимать на хомяка и зарабатывать монеты, и других кликеров. По ее мнению, такие игры представляют опасность для детей.

Такого же мнения придерживается зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. По его словам, на законодательном уровне необходимо определить, какие видеоигры могут нанести вред психике и социализации подростков. Он отметил, что не все подобные продукты однозначно вредны, в том числе киберспортивные дисциплины. Однако в качестве примера бесполезных проектов он назвал Hamster Kombat.

Волну популярности игры Hamster Kombat решили поймать и мошенники. Они предлагают игрокам накрутить число приглашенных друзей, за которых дают бонусы. Однако в итоге крадут деньги и аккаунтов пользователей Telegram.