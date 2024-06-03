Дуров анонсировал масштабное обновление в Telegram Павел Дуров рассказал о новых эффектах сообщений в грядущем обновлении Telegram

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Telegram на этой неделе ждет масштабное обновление, заявил создатель мессенджера Павел Дуров в своем канале. Он уточнил, что изменения коснутся эффектов сообщений, подписей к фотографиям, поиска по хештегам и различных действий с номерами телефонов. Предприниматель призвал следить за обновлениями приложения.

На прошлой неделе мы получили еще одно большое обновление Telegram. <...> Моя любимая новинка — «Эффекты сообщений». Нажмите и удерживайте кнопку «Отправить» после ввода сообщения, чтобы выбрать красочный эффект сообщения. Мы добавили более 500 эффектов сообщений, которые вы можете прикрепить к любому сообщению, которое отправляете в личных чатах, — написал Дуров.

Недавно «Код Дурова» сообщил, что функция Fact Check для проверки фактов обнаружена в исходном коде бета‑версии мессенджера Telegram для операционной системы Android. Эта опция будет добавлять к сообщениям поясняющую информацию.

Ранее стало известно, что возможность планировать события вскоре появится в групповых чатах в WhatsApp. Участники также смогут создавать автоматические уведомления о мероприятиях, что значительно облегчит организацию рабочего процесса. Функция станет доступна уже в рамках будущего обновления приложения.