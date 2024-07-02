Что известно о сбое в Telegram 2 июля: когда починят, почему не работает

Фото: Global Look Press

В Telegram произошел массовый сбой вечером 2 июля. Когда починят, почему не работает мессенджер?

Что известно о сбое в Telegram 2 июля

После 20:00 мск 2 июля пользователи Telegram начали массово жаловаться на сбои в работе мессенджера, на это указывают данные портала Downdetector. В основном проблема выражается в том, что сообщения отправляются с большой задержкой, при этом подключение VPN не помогает. Проблема коснулась как мобильной, так и десктопной и веб-версии мессенджера.

«Сегодня, 2 июля 2024 года, поступают сообщения о проблемах в работе Telegram из регионов. Москва и Московская область — 34%, Санкт-Петербург и Ленинградская область — 14%, Нижегородская область — 5%», — говорится на сайте.

Перебои в работе Telegram наблюдаются по всему миру. В отдельных случаях отправка сообщений полностью блокируется. У некоторых не загружаются каналы или вовсе пропадают сообщения в диалогах.

«Не отправляет сообщение не контактам»;

«Telegram упал 2 июля»;

«Не приходят сообщения»;

«Почему Telegram плохо грузит 2 июля», — жалуются пользователи.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда починят Telegram, почему не работает

В Telegram пока никак не отреагировали на перебои в работе, сообщения об этом поступают от пользователей. Соответственно, официальных сведений о сроках решения проблемы не поступало.

Спрогнозировать время, когда починят Telegram, может быть трудно, так как непонятен характер проблемы. С другой стороны, сбой массовый, и, возможно, команда мессенджера уже этим занимается.

Учитывая жалобы пользователей, можно предположить, что возникла проблема с доступом к серверам Telegram, именно поэтому мессенджер не работает должным образом.

Что известно о предыдущих сбоях

Последний раз о сбое в работе Telegram сообщалось 8 июня. Тогда на плохую работу мессенджера пожаловались пользователи в России и странах СНГ. При этом проблема затронула юзеров, которые используют разных операторов связи.

Сбой также затронул мобильную, десктопную и веб-версию мессенджера. Для многих пользователей были недоступны отправка и получение сообщений, а также авторизация.

Согласно данным портала Downdetector, сообщения о проблемах поступали с 21:00 мск. Большинство пользователей обнаружили проблемы с недоступностью сервера — об этом сообщили 68% отправивших отчет, 30% указали в целом на недоступность приложения. К 21:43 мск количество жалоб выросло до 710. Кроме России и СНГ о сбое сообщали пользователи из Ирана, Евросоюза и США.

Тогда мессенджер начал восстанавливать работу с 23:30 мск.

В начале марта пользователи Сети снова столкнулись со сбоем в работе мессенджера Telegram, у многих также возникли сложности с доступом к сервисам Google. Юзеры жаловались на проблемы с загрузкой фото и видео, а также голосовых сообщений. Кроме того, в измененном виде приходили текстовые сообщения.

Проблемы с доступом фиксировались в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти, Свердловской, Нижегородской и Челябинской областях.

Также были проблемы с доступом к сервисам Google. В частности, пользователи не могли зайти в почту, «Документы» и на «Диск». В некоторых регионах юзеры жаловались на трудности с доступом к YouTube.

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