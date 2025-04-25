ChatGPT перестал работать из-за неполадок Downdetector: более 3,3 тысячи пользователей ChatGPT пожаловались на сбой

Фото: Thomas Fuller/Keystone Press Agency/Global Look Press

В работе чат-бота ChatGPT зафиксированы сбои, свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов. О неполадках сообщили более 3,3 тысячи пользователей ресурса.

Большинство пожаловалось на сбой в работе сайта (52%), на отсутствие оповещений (28%), неполадки в личном кабинете (12%) и сервиса (8%). В России наибольшее число сообщений о неполадках поступило из Тверской (19%), Ленинградской (11%) и Воронежской областей (10%).

Предыдущий массовый сбой в работе чат-бота был зафиксирован 2 апреля. Жалобы начали поступать около 15:44 мск и значительно увеличились после 16:00, достигнув пика в 17:30. Проблемы также отмечены в США, Канаде, Великобритании, Германии, Франции, Индии, Бразилии и других странах.

Ранее сообщалось, что компания-разработчик ChatGPT презентовала обновление GPT-4.5, которое отличается лучшим распознанием запросов и реалистичной реакцией на вопросы. Доступ к обновленной версии получат пользователи ChatGPT Pro и API. Специалисты с помощью юзеров хотели выяснить сильные и слабые стороны модификации.

До этого норвежец Арве Яльмар Хольмен подал жалобу на компанию OpenAI, которая разработала чат-бот искусственного интеллекта ChatGPT. Причиной подачи заявления, которое имеется в базе Европейского центра цифровых прав, стала клевета ИИ на норвежца и обвинение его в убийстве собственных детей.