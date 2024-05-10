Apple пришлось извиняться за рекламу iPad после волны возмущения Вице-президент Apple: компания сожалеет о неудачной рекламе iPad Pro

Фото: Christoph Hardt via www.imago-im/www.imago-images.de/Global Look Press

Apple «промахнулась» с рекламным роликом нового iPad Pro, на котором уничтожаются музыкальные инструменты, заявил вице-президент компании по маркетингу Тор Мирен. По его словам, которые приводит The Guardian, корпорация сожалеет о ситуации.

Наша цель — всегда отмечать множество способов, с помощью которых пользователи выражают себя и воплощают свои идеи в жизнь с помощью iPad. Мы промахнулись с этим видео, и нам очень жаль, — заявил Мирен.

Во вторник исполнительный директор Apple Тим Кук представил рекламный видеоролик под названием Crush. На нем пресс уничтожает различные предметы, в том числе пианино, метроном, банки с краской. Затем на их месте появляется iPad Pro. При этом голос за кадром гласит, что устройство одновременно является «самым мощным и самым тонким».

Реклама вызвала недовольство в Сети. В частности, британский актер Хью Грант назвал это «разрушением человеческого опыта». Режиссер сериала «Рассказ служанки» Рид Морано, в свою очередь, посоветовал Куку «прислушаться к критике». Какое-то время компания не реагировала на замечания, что лишь усугубило ситуацию.

Также сообщалось, что в российских авторизованных сервисных центрах Apple закончились оригинальные комплектующие для MacBook и iPhone. Компания перестала поставлять детали с февраля 2024 года.