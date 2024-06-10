Apple представила собственную нейросеть Apple запустила собственный искусственный интеллект Apple Intelligence

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Apple представила собственный искусственный интеллект Apple Intelligence для iPhone, iPad и Mac, сообщает пресс-служба компании. Нейросеть, как уточняется, позволит сокращать, исправлять, проверять, стилистически оформлять различные тексты благодаря инструментам Writing Tools.

Сегодня компания Apple представила Apple Intelligence — систему «персонального» искусственного интеллекта для iPhone, iPad и Mac, которая объединяет возможности генеративных моделей с «персональным контекстом». Apple Intelligence интегрирована в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia, — отметили представители организации.

Также система сможет переводить в текст телефонные звонки, а с помощью инструмента Image Playground пользователи смогут генерировать изображения. Кроме того, в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia будет интегрирован доступ к ChatGPT.

До этого корпорация Apple провела презентацию новой операционной системы iOS 18. В ОС обновили возможности уже существующих приложений и добавили некоторые функции. Среди нововведений в Apple выделили игровой режим, специалисты также расширили возможности для виджетов и иконок, которые теперь можно передвигать в любое место на экране гаджета.

Ранее издание 9to5Mac писало, что искусственный интеллект, появление которого на смартфонах iPhone ожидается c приходом обновления iOS 18, получат не все модели устройств Apple. Было сказано, что функции на основе ИИ будут доступны только владельцам iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, а также более новых моделей. Такое решение может быть вызвано маркетинговой сегментацией продуктов, предположили журналисты.