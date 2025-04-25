Apple перестанет собирать iPhone для американцев в Китае FT: Apple начнет собирать iPhone для американского рынка в Индии

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Apple планирует перенести в Индию производство всех предназначенных для американского рынка iPhone уже в 2025 году, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами компании. Такое решение связано с усилившимися геополитическими рисками и стремлением корпорации диверсифицировать цепочки поставок на фоне торговых разногласий между США и Китаем.

По данным источника, компания намерена ускорить перенос производственных мощностей и к 2026 году довести выпуск iPhone в Индии до 60 млн устройств в год — именно столько смартфонов ежегодно продается в США. Ключевыми партнерами Apple в Индии выступают Foxconn и Tata Electronics, но для выполнения плана компании потребуется вдвое увеличить объемы сборки: в 2024 году американский рынок обеспечил 28% всех глобальных продаж iPhone.

Ранее Apple увеличила производство iPhone в Индии на 60% за год. Всего в стране выпускают 20% устройств на $22 млрд, включая всю линейку моделей, при этом доля Apple на индийском рынке смартфонов составляет всего 8%.

До этого депутат Госдумы Андрей Свинцов объяснил, что в России не планируется запрещать технику Apple: основное внимание будет уделено регулированию контента, а не ограничению устройств. По словам политика, миллионы россиян пользуются продукцией Apple и их права должны быть защищены с помощью контроля за западными компаниями для предотвращения распространения запрещенного в РФ контента.