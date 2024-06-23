Apple и Meta хотят объединиться в области ИИ WSJ: Apple и Meta провели переговоры о сотрудничестве в сфере ИИ

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Корпорации Apple и Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) проводят консультации о совместной работе в области искусственного интеллекта, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники. По данным издания, речь идет о проектах Llama 3 и Apple Intelligence.

В статье отмечается, что Meta таким образом планирует получить ряд преимуществ в сфере распространения своих продуктов через iPhone, которыми сейчас пользуется сама Apple. Также заявляется, что Apple предлагает Meta продавать специальные подписки на свои сервисы (Apple Intelligence). Аналогичные предложения от мирового производителя смартфонов предлагаются и другим компаниям. Сама Apple будет получать определенный процент прибыли с комиссий.

Ранее Apple представила собственный искусственный интеллект Apple Intelligence для iPhone, iPad и Mac. Нейросеть позволит сокращать, исправлять, проверять, стилистически оформлять различные тексты благодаря инструментам Writing Tools.

После этого миллиардер Илон Маск заявил, что может запретить своим сотрудникам использовать Apple. Он считает, что Apple Intelligence на самом деле является продвинутой шпионской программой.