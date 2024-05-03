Аналитик раскрыл, почему в России не смогут сделать ОС по типу Android Аналитик Муртазин: компании в России не смогут создать аналог ОС по типу Android

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Российские компании не смогут создать свою полноценную операционную систему (ОС) как Android, поскольку они не договорились о создании консорциума для разработки, рассказал в беседе с НСН аналитик Эльдар Муртазин. По его словам, сейчас компании пытаются сделать только копии зарубежной системы.

Эксперт отметил, что компании VK, «Сбер» и «Яндекс» не смогли договориться о создании консорциума для разработки общероссийской ОС, поэтому теперь они будут сосредотачиваться на создании собственных, отдельно друг от друга.

Эти компании пытались получить доступ к государственным грантам, получить деньги на разработку операционной системы, которая должна конкурировать с Android. Они пытались продать государству тот же самый Android, в котором перерисованы иконки и который будет иначе называться. Государство такой вариант решило не покупать, — объяснил Мартузин.

Аналитик добавил, что в России сейчас существует множество мобильных операционных систем, которые за основу взяли систему Android. Однако компании-разработчики ее никак не контролируют и целиком зависят от Google, поэтому в ближайшее время у российских компаний нет шансов создать собственную полноценную ОС.

Ранее Эльдар Муртазин рассказал, что российская операционная система «Аврора» должна выйти в потребительский сегмент рынка в 2027 году. По его словам, проект развивается, но на данный момент ОС не готова для выхода для потребителей.