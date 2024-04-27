Айфоны начали массово вышибать пользователей из аккаунтов Владельцы iPhone стали жаловаться на блокировку аккаунта Apple ID

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Владельцы iPhone стали массово жаловаться на блокировку аккаунта Apple ID, сообщает портал MacRumors. Пользователям, которых без причин выбивает из системы, приходится сбрасывать пароль, прежде чем снова войти.

Владельцы техники Apple говорят, что внезапный и необъяснимый выход из Apple ID происходит на нескольких устройствах. Когда они пытаются войти снова, учетная запись блокируется. Сообщения в Сети о проблеме начали появляться вчера вечером.

Ранее две организации по защите прав потребителей в Нидерландах — Consumer Claim и AEquitas Advocacy Foundation — обратились с иском в суд против корпорации Apple из-за преднамеренного замедления ею работы смартфонов iPhone. Компании требуют, чтобы Apple компенсировала клиентам ущерб, причиненный преднамеренным замедлением работы iPhone 6, 7 и SE, выпущенных с 2016 по 2018 год.

Тем временем в РФ спрос на восстановленные смартфоны вырос в четыре раза. Такую статистику приводят «МегаФон» и Yota. Владельцы сдают в пункт приема свой старый телефон, получая за это деньги. Дальше у этого телефона меняют, к примеру, корпус и экран и продают гаджет снова по чуть сниженной цене — в среднем порядка 23 тысяч рублей. Как не ошибиться при покупке такого устройства и не дать себя обмануть — в материале NEWS.ru.