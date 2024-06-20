Абоненты сотовых операторов пожаловались на массовые сбои по всей России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователи сотовых операторов Мегафон, МТС и Билайн столкнулись с трудностями при звонках и выходе в интернет, сообщил Telegram-канал Readovka. По его данным, со сбоями также работают приложения ряда банков, в том числе ВТБ, Сбербанка и Альфа-Банка.

В издании отметили, что некоторые абоненты жалуются на нестабильное функционирование мессенджера Telegram.

Ранее в Ростовской области произошел массовый сбой работы мессенджеров Telegram и WhatsApp. По данным СМИ, проблема возникла утром 16 июня. В мессенджерах стали долго загружаться чаты, а видео- и фотоматериалы вовсе не открывались. Также не прогружались сообщения. О причинах сбоя пока ничего не известно.

До этого пользователи сервиса для размещения объявлений «Авито» пожаловались на сбои в его работе. Число жалоб превысило две тысячи. Больше всего жалоб на сбои в «Авито» зафиксировали в Москве (35%), Санкт-Петербурге (13%) и Краснодарском крае (6%). При входе в приложение отмечалось, что сервис временно недоступен. В приложении объявления также не отображались.

Кроме того, пользователи по всему миру 31 мая сообщали о сбоях в работе поисковой системы Google. По большей части люди писали о сбоях в работе новостного раздела, также поступали жалобы на медленную загрузку сайтов и проблемы со входом в учетную запись.