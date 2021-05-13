Журналисты составили рейтинг анонимности мессенджеров

https://static.news.ru/photo/ebb7b850-b407-11eb-8838-96000091f725_660.jpg Фото: Valentin Wolf/http://imagebroker.com/Global Look Press

После выхода iOS 14.5, которая отображает всю собираемую приложениями информацию, журналисты Phonearena составили рейтинг мессенджеров и социальных сетей по количеству данных, которые они получают.

Первое место в списке занял малоизвестный в России мессенджер Signal, перейти на который после изменения политики конфиденциальности WhatsApp рекомендовал основатель Tesla Илон Маск. На второй строчке оказался Skype, на третьей — сервис для видеоконференций Zoom, на четвёртой — Discord.

Популярный в России из-за своей защищённости Telegram оказался только на пятом месте. Следом за ним идёт WhatsApp, а затем Facebook Messenger. Меньше всего анонимности предоставляет китайская соцсеть TikTok.

Этот рейтинг учитывает только собираемые пользовательские данные и не оценивает встроенную в приложения систему шифрования.

Apple ввела в мобильной операционной системе iOS 14.5 функцию App Tracking Transparency. В системе появилось специальное всплывающее окно, в котором пользователя спрашивают, согласен ли он на отслеживание его поведения в других приложениях.

В феврале в Facebook выступили против введения новых правил конфиденциальности Apple. В компании назвали всплывающее окно о сборе данных «алармистским». Президент соцсети по рекламе и бизнес-платформам Дэн Леви писал в блоге компании, что действия Apple навредят малому бизнесу, который пытается продолжить существование на фоне пандемии коронавируса.

После выхода новой iOS пользователей Instagram и Facebook попросили разрешить приложениям сбор личных данных, чтобы сохранить соцсети бесплатными.