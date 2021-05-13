Журналисты составили рейтинг анонимности мессенджеров

После выхода iOS 14.5, которая отображает всю собираемую приложениями информацию, журналисты Phonearena составили рейтинг мессенджеров и социальных сетей по количеству данных, которые они получают.
Первое место в списке
Популярный в России из-за своей защищённости Telegram оказался только на пятом месте. Следом за ним идёт WhatsApp, а затем Facebook Messenger. Меньше всего анонимности предоставляет китайская соцсеть TikTok.
Этот рейтинг учитывает только собираемые пользовательские данные и не оценивает встроенную в приложения систему шифрования.
Apple ввела в мобильной операционной системе iOS 14.5 функцию App Tracking Transparency. В системе появилось специальное всплывающее окно, в котором пользователя спрашивают, согласен ли он на отслеживание его поведения в других приложениях.
В феврале в Facebook выступили против введения новых правил конфиденциальности Apple. В компании назвали всплывающее окно о сборе данных «алармистским». Президент соцсети по рекламе и бизнес-платформам Дэн Леви писал в блоге компании, что действия Apple навредят малому бизнесу, который пытается продолжить существование на фоне пандемии коронавируса.
После выхода новой iOS пользователей Instagram и Facebook попросили разрешить приложениям сбор личных данных, чтобы сохранить соцсети бесплатными.