Жителям Подмосковья предложили оценить качество связи

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителям Московской области предложили оценить качество связи и интернета на портале «Добродел», сообщают «Вести Подмосковья» со ссылкой на Министерство государственного управления, информационных технологий и связи региона. Предложения по улучшению работы будут собирать до 31 мая.

Стабильный быстрый интернет в наше время — это норма жизни. К сожалению, время от времени можно столкнуться с перебоями, разрывами связи, медленной загрузкой страниц. Приглашаем жителей Подмосковья поделиться своим мнением по качеству связи и интернета на портале «Добродел». Предложения помогут улучшить качество связи и интернета в регионе, — сказала глава регионального ведомства Надежда Куртяник.

Для участия в голосовании нужно авторизоваться на «Доброделе», оставить мнение о качестве связи и проводного интернета, а потом выбрать муниципалитет и отметить, где есть проблемы.

12 марта сообщалось, что отключение российских компаний «МегаФон» и «Ростелеком» от лондонской точки обмена интернет-трафиком LINX (London Internet Exchange Network) не повлияет на качество работы сервисов. В «МегаФоне» заявили, что за последние годы трафик через London IX значительно снизился, поэтому было запланировано в 2022 году прекратить сотрудничество.