Житель Подмосковья создал платформу для распознавания азбуки Брайля

https://static.news.ru/photo/a5e9749e-6637-11eb-8f85-96000091f725_660.jpg Фото: Lrcg2012/wikipedia.org

Житель подмосковного Солнечногорска Илья Оводов разработал цифровую платформу для распознавания азбуки Брайля, что значительно облегчило жизнь слабовидящим людям во многих регионах России, а также в Узбекистане.

Проект получил огромный резонанс. И уже 2,5 тысячи людей пользуются этим приложением, 40 специализированных школ используют эту программу, — рассказала в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

По её словам, приложение Angelina braille reader позволяет сделать фотографии страниц с азбукой Брайля и получить расшифровку в формате привычного текста. О важности разработки глава государства ранее заявил в ходе форума «Сильные идеи для нового времени» в конце декабря.

После получения запроса из Узбекистана разработчик приложения добавил функцию распознавания узбекских символов. К внедрению приложения присоединились 40 российских школ для слепых и слабовидящих людей, а также библиотеки и другие некоммерческие организации. Программа распространяется бесплатно.

Подписчица моей супруги в Интернете увидела эту разработку и показала в Австралии. Там, как мне передали, впечатлились. Спросили: «Почему на английском языке программы нет?» Мы будем делать новую версию и англоязычную, — цитирует телеканал «360» создателя цифровой платформы Оводова.

Как сообщал NEWS.ru, в Великобритании представили разработку, которая сможет обеспечить каждого слепого и слабовидящего виртуальной «собакой-поводырём». Заменить животное должен специальный прибор, которому уже придумали имя — Тея.