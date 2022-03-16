«Закону Яровой» предрекли смягчение из-за введённых санкций
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
11:52, 16 марта 2022
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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Из-за санкций в России может начаться нехватка импортных систем хранения данных, и один из способов решить проблему — снизить требования к операторам по исполнению «закона Яровой», сообщает «Газета.Ru». Собеседники издания рассказали, что рассматривается вариант сократить сроки, на протяжении которых хранятся записи телефонных разговоров и сообщения, или вовсе отменить это предписание.
В случае дефицита начнётся перераспределение имеющихся в стране вычислительных мощностей из «общего котла». Коснётся этот процесс и оборудования, задействованного под исполнение требований «закона Яровой», — заявил источник на российском рынке вычислительного оборудования.
По словам консультанта iKS-Consulting Станислава Мирина, из-за ухода из России ведущих вендоров серьёзный дефицит серверных мощностей проявится в ближайшее время.
Ранее руководитель информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков сообщил, что импортозамещения сотовой связи в России нет совсем. В проводной какое-то имеется, но всё равно «на 70% не в нашу пользу». Если военная операция на Украине затянется, цены на Интернет ещё значительно вырастут — примерно во второй половине 2022 года.