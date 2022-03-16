«Закону Яровой» предрекли смягчение из-за введённых санкций

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Доступ российских пользователей к их аккаунтам начал ограничивать мессенджер Slack, принадлежащий американской компании SalesForce. Об этом сообщает Axios. Таким образом компания присоединилась к международным санкциям против РФ из-за спецоперации по демилитаризации Украины.

Slack должен принять меры для соблюдения санкционных норм в США и других странах, где мы работаем, включая приостановку действия учётных записей в некоторых случаях без предварительного уведомления в соответствии с...