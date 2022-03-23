Захарова предупредила о формировании на Украине «кибер-ИГИЛа»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в своём Telegram о создании на Украине интернациональной «IT-армии» хакеров и цифровых преступников, которая может перерасти в своего рода кибер-ИГИЛ (организация ИГ признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По её словам, целью «армии», о которой заявил замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков, являются кибератаки в отношении «социально значимой» цифровой инфраструктуры России и взлом аккаунтов крупных российских компаний. В дальнейшем же целью атак могут стать западные компании.

По словам Захаровой, одним из результатов действий хакеров стала интенсивная кибератака на дочерние структуры ПАО «Роснефть» в Германии. В ходе неё хакеры уничтожили массу информации, поставив под угрозу функционирование местных нефтеперерабатывающих заводов. Один из них, расположенный в немецком Шведте, обеспечивает топливом большинство автозаправочных станций в Восточной Германии: действия хакеров уже вызвали реакцию в том числе и правоохранительных органов. Захарова также предположила, что в будущем целью кибертеррористов могут стать непосредственно западные страны, так как кибертеррористы едва ли откажутся от противоправной деятельности.

Вот так создаётся кибер-ИГИЛ, — заключила Захарова.

25 февраля группа хакеров Anonymous объявила кибервойну российскому правительству. К своему заявлению они добавили хештег #Ukraine. Эти же взломщики взяли на себя ответственность за кибератаки на сайт телеканала RT.

26 февраля временно не работали официальные сайты президента России, правительства, Госдумы и Совета Федерации. Регулярным DDoS-атакам подвергался и сайт РЖД.

О DDoS-атаке на свой сайт также рассказали в Роскосмосе. В ведомстве заявили, что она была организована из Львова и велась с помощью сети ботов, располагавшихся на серверах в разных государствах мира.

Anonymous взломала также сайты ряда российских СМИ, среди которых ТАСС, «Известия», «Фонтанка», РБК, «Коммерсант», NEWS.ru, «Мел» и Е1.ru. На страницах этих ресурсов отображался значок Anonymous. Кроме того, хакерской атаке подверглись несколько белорусских сайтов.