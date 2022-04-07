Юрист рассказал, как меры против Google отразятся на предпринимателях в РФ

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Сервисы App Store и Google Play могут в скором времени ограничить возможность скачивания приложений в России, поэтому нужен отечественный аналог этих сервисов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчётом кабмина, которое транслируется на YouTube. Он обратился к российским специалистам в сфере IT и призвал их сделать «свою экосистему».

У нас всё для этого есть. Есть элементы этой экосистемы, которые нужно доработать, — сказал премьер. Глава правительства добавил, что российский магазин онлайн-приложений для гаджетов на ОС Android должен заработать...