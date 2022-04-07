Юрист рассказал, как меры против Google отразятся на предпринимателях в РФ

Юрист рассказал, как меры против Google отразятся на предпринимателях в РФЮрист призвал покупающих рекламу у Google не опасаться Роскомнадзора
Предприятиям и организациям, покупающим рекламу у Google, можно не опасаться каких-либо мер или преследования со стороны Роскомнадзора, применившего меры понуждения в отношении Google LLC. Об этом в разговоре с NEWS.ru сообщил юрист и судебный представитель Василий Воробьёв. По его словам, ограничения введены лишь против рекламы продуктов Google, но не против людей, которые ими пользуются, к тому же реклама самих продуктов Google не слишком распространена в российском сегменте интернета.
Запрещена реклама именно продуктов Google и их новостных агентств. Таким образом, рекламу у Google покупать можно, и никак это не преследуется. <...> Ограничений на покупку непосредственно у Google чего бы то ни было у нас не вводилось, — подчеркнул юрист.
Ранее Роскомнадзор объявил о введении мер понуждения информирующего и экономического характера против компании Google LLC за многочисленные нарушения российского законодательства. Теперь IT-компания и её поисковые системы должны будут информировать интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства. Кроме того, РКН запрещает компании Google LLC рекламировать себя и свои услуги.