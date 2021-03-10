Юрист раскритиковал планы Володина усилить «цифровой суверенитет»

https://static.news.ru/photo/78cec7d4-819e-11eb-be75-96000091f725_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат и ведущий юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян опасается, что слова Володина о необходимости новых мер для «обеспечения цифрового суверенитета» приведут к дополнительным ограничениям в функционировании Рунета. По его мнению, для этого у Роскомнадзора имеются все инструменты.

Тренд на регулирование контента — не только соцсетей, но и СМИ — давно намечен. И я боюсь, что в рамках того, что было анонсировано [Володиным], могут появиться дополнительные ограничения в работе медиапорталов, не имеющих лицензию СМИ. И это может сказаться на доступности их материалов, их могут начать ограничивать для российских пользователей, — сказал Дарбинян в интервью NEWS.ru.

Он напомнил, что весной 2018 года, когда Роскомнадзор безуспешно пытался заблокировать Telegram за отказ сотрудничать с ФСБ, «Павел Дуров и его команда сделали многое, чтобы сервис был доступным». Сегодня же «не факт, что администрация других соцсетей будут также усердно стараться для российских пользователей».

К тому же, полагает Дарбинян, «после блокировки Telegram изменилось как законодательство, так и возможности российских властей».

В рамках закона о «суверенном Интернете» на узлы связи, в том числе мобильных операторов, уже было поставлено оборудование, которое позволит Роскомнадзору более эффективно блокировать сервисы. В случае принятия решения блокировки по соцсетям такие блокировки будут более эффективными и их будет сложнее обходить, — считает Саркис Дарбинян.

Как писал NEWS.ru, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал принятие неких нововведений для «обеспечения цифрового суверенитета» после блокировки российских СМИ в Facebook. Это, по мнению специалистов в IT-отрасли, может привести к новым ограничениям и дублированию уже вступивших в силу законов, ужесточающих контроль над Интернетом в РФ.

При этом 10 марта Роскомнадзор объявил о замедлении трафика Twitter, аналогичные меры власти намерены применить к Facebook. После этого произошли сбои в работе сайтов госструктур, в том числе Роскомнадзора, Кремля, Совета безопасности, Госдумы и Совета Федерации.