https://static.news.ru/photo/8748abcc-821d-11e9-8c26-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

YouTube выпустил обновление для собственного инструментария Studio. Оно облегчит создателям контента редактирование роликов, нарушающих авторские права.

Пользователи смогут видеть претензии правообладателей на своей рабочей панели и вырезать (или заглушать, если речь идёт о музыке) контент, о котором идёт речь, с помощью опции Assisted Trim («Вспомогательная обрезка»). Начало и конец нужного отрезка будут заранее автоматически установлены.

Таким образом разработчики позволили юзерам оперативно решить вопрос об авторском праве и устранить любые проблемы с монетизацией.

В июле YouTube внёс изменения в систему подачи заявлений о нарушении авторских прав. Владельцы контента должны точно указывать, где в роликах используются их материалы. Изменения должны упростить работу авторов каналов.

Зная точный таймкод, они смогут отключить звук в этом фрагменте, заменить дорожку бесплатной песней из библиотеки YouTube или полностью его вырезать. Все опции были доступны и до нововведения, но создателям приходилось самостоятельно искать в видео контент, нарушающий авторские права.

Ранее NEWS.ru рассказал, что YouTube намеревался заняться полной модерацией видеоконтента для детей. Для этого руководство платформы собрало команду с кодовым названием Crosswalk, состоящую из 40 сотрудников.