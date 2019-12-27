YouTube выпустил обновление для собственного инструментария Studio. Оно облегчит создателям контента редактирование роликов, нарушающих авторские права.
Пользователи смогут видеть претензии правообладателей на своей рабочей панели и вырезать (или заглушать, если речь идёт о музыке) контент, о котором идёт речь, с помощью опции Assisted Trim («Вспомогательная обрезка»). Начало и конец нужного отрезка
Таким образом разработчики позволили юзерам оперативно решить вопрос об авторском праве и устранить любые проблемы с монетизацией.
В июле YouTube внёс изменения в систему подачи заявлений о нарушении авторских прав. Владельцы контента должны точно указывать, где в роликах используются их материалы. Изменения должны упростить работу авторов каналов.
Зная точный таймкод, они смогут отключить звук в этом фрагменте, заменить дорожку бесплатной песней из библиотеки YouTube или полностью его вырезать. Все опции были доступны и до нововведения, но создателям приходилось самостоятельно искать в видео контент, нарушающий авторские права.
Ранее NEWS.ru рассказал, что YouTube намеревался заняться полной модерацией видеоконтента для детей. Для этого руководство платформы собрало команду с кодовым названием Crosswalk, состоящую из 40 сотрудников.
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