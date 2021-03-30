YouTube планирует скрыть счётчик дизлайков

https://static.news.ru/photo/da4617fc-91f6-11eb-ba6e-96000091f725_660.jpg Фото: Joko/imagebroker.com/Global Look Press

Сервис YouTube тестирует дизайн новых интерфейсов и пока в виде эксперимента скрыл счётчик дизлайков.

В ответ на отзывы об организованных кампаниях, нацеленных на проставление дизлайков определённым роликам, мы тестируем несколько новых дизайнов, которые не отражают общедоступный счёт неприязни, — говорится в сообщении компании в Twitter.

В компании также уточнили, что создатели роликов и их зрители по-прежнему смогут увидеть точное количество лайков и дизлайков в YouTube Studio.

In response to creator feedback around well-being and targeted dislike campaigns, we're testing a few new designs that don't show the public dislike count. If you're part of this small experiment, you might spot one of these designs in the coming weeks (example below!). pic.twitter.com/aemrIcnrbx — YouTube (@YouTube) March 30, 2021

Как сообщал NEWS.ru, аккаунт телеканала «Вести Крым» был заблокирован на видеохостинге YouTube накануне годовщины воссоединения полуострова с Россией. Уточняется, что причиной для блокировки стала публикация на сайте «Вести Крым» за 2019 год под заголовком «Вот кто в почёте на Украине: Видео преступлений фашистов Waffen SS против народа СССР». Позже аккаунт телерадиокомпании разблокировали. Об этом журналистам рассказал директор телеканала Александр Минаков. Он пояснил, что видеохроника, послужившая формальным предлогом для блокировки, была взята из программы немецко-французского телеканала Arte.