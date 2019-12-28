https://static.news.ru/photo/71edfaaa-2b1b-11ea-853f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carsten Rehder/dpa/Global Look Press

Видеохостинг Youtube изменит правила размещения видеоконтента для малолетних после обвинений в нарушении закона о защите конфиденциальности детей в интернете (Children's Online Privacy Protection Act, COPPA).

Под видео для маленьких пользователей запретят оставлять комментарии и использовать иные способы повышения количества просмотров — например, всплывающие предложения посмотреть другие ролики. Также, как передаёт «Интерфакс», в детских видео не будет применяться персонализированная реклама на основе данных Google о пользователе. Под запрет не попадут контекстные рекламные предложения, зависящие от содержания интернет-страницы.

Соответствующие обвинения против видеохостинга ранее выдвинула Федеральная торговая комиссия (FTC) США. Youtube не признал своей вины в нарушении COPPA, однако выплатил в сентябре штраф в $170 млн и согласился маркировать контент для детей. Правила видеохостинга формально запрещают пользоваться им лицам младше 13 лет, аккаунты пользователей, не достигших этой возрастной планки, должны удаляться. Однако Youtube всё равно входит в число самых популярных ресурсов среди детей младше 13 лет. По данным FTC, видеохостинг знал об этом и использовал ситуацию для привлечения рекламодателей.

Как ранее писал NEWS.ru, Youtube планировал самостоятельно заниматься модерацией детского контента — для этого уже была сформирована команда из 40 сотрудников. Однако от этих планов решено было отказаться из-за дополнительной ответственности, которую повлекло бы это решение.