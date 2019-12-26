https://static.news.ru/photo/c9d0fe36-27c7-11ea-aabf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carsten Rehder/dpa/Global Look Press

Видеохостинговый сервис YouTube намеревался заняться производством видеоконтента для детей. Для этого руководство платформы собрало команду с кодовым названием Crosswalk, состоящую из 40 сотрудников.

Одним из их предложений была самостоятельная съёмка каждого ролика, предназначенного для детей в возрасте до восьми лет, чтобы предотвратить проникновение неприемлемого контента. Идея могла стать реальностью, поскольку YouTube даже успел подготовить соответствующий пресс-релиз, сообщает Bloomberg .

Однако в последний момент генеральный директор сервиса Сьюзен Войжитски отказалась от плана, поскольку подобная модерация сделала бы сайт слишком похожим на медиакомпанию, а также привела бы к увеличению ответственности.

В марте NEWS.ru писал, что YouTube ввёл новую жёсткую политику по защите детей. Разработчики внесли несколько дополнительных изменений, одним из которых стало полное отключение комментариев к десяткам миллионов роликов.