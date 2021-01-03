Японский футуролог оценил угрозу человечеству от искусственного интеллекта

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Ведущий японский футуролог, консультант правительства Страны восходящего солнца Мориносукэ Кавагути заявил, что что люди часто переоценивают угрозы, исходящие от искусственного интеллекта (ИИ).

Люди говорят о том, что искусственный интеллект заменит человека, и рисуют страшные сценарии о том, что мы будем больше не нужны. С другой стороны, машины усилят или расширят возможности человека, наша продуктивность повысится. Даже смартфон избавляет от необходимости идти в библиотеку, информацию можно найти чрезвычайно быстро. Но это не смертельно, — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Кавагути отметил, что на полезные функции ИИ обычно не обращают внимание, когда говорят о рисках. В реальности технология расширяет возможности человечества.

Люди боятся искусственного интеллекта, но если говорить об образовании, то ИИ идеально подходит для образовательных целей. <...> Искусственный интеллект может распознать способности того или иного человека, извлечь максимум из его потенциала, — подчеркнул футуролог.

Кавагути призвал думать о том, сколько люди получают от применения ИИ, а не о том, что теряют. Он напомнил, что машины и оборудование имеют две базовые функции — помощь человеку в труде и полная замена людей в тяжёлой или опасной деятельности.

Как передавал NEWS.ru, в начале декабря президент России Владимир Путин выступил на заседании международной онлайн-конференции, посвящённой ИИ. Глава государства назвал искусственный интеллект новой вехой в развитии человечества, отметив при этом, что для него стоит разработать морально-нравственный кодекс работы. По мнению президента, не стоит ограничиваться административными и законодательными ограничениями.