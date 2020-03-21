https://static.news.ru/photo/352c18d8-6b5b-11ea-83dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: © Victor Lisitsyn/Global Look Press

Учёным из Технического университета Тоёхаси (Япония) удалось создать у испытуемых ощущение, что их правый большой палец стал виртуальной левой рукой. Это поможет в создании новой концепции протезов.

Результат исследования опубликован в журнале Frontiers in Robotics and AI. В нём участвовали 20 человек. Людям надели очки виртуальной реальности, а на их правой руке фиксировали датчики системы захвата движений, которые переносились на левую руку. Участники в течение пяти минут наблюдали за виртуальной рукой, свободно двигая большой палец. Затем в симуляции над конечностью появлялся нож и исследователи регистрировали электрическую активность кожи левой руки испытуемых.

Добровольцам давали и другие задания, а также просили заполнить анкеты, где требовалось рассказать о субъективных ощущениях во время эксперимента.

В целом учёные пришли к выводу, что возникшая ассоциация пальца и виртуальной конечности была непрочной. Тем не менее авторы работы считают, что на основе этой модели можно создать новую концепцию протезов. Они предполагают, что после ампутации возможна переассоциация частей тела. В таком случае можно создать протезы, которыми пациенты будут управлять с помощью части здоровой конечности. Научиться пользоваться такими приспособлениями будет легче, чем современными биоэлектрическими протезами.

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