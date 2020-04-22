«Яндекс» запустил обновлённый мессенджер

https://static.news.ru/photo/6c279e26-4761-11e9-8f64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky / Global look press

«Яндекс» объявил о запуске обновлённого мессенджера. Он станет заменой «Яндекс. Чатов».

Помимо чатов и видеозвонков мессенджер позволит просматривать каналы популярных изданий, делиться контентом и голосовыми сообщения с текстовой расшифровкой, которые работают на основе технологии распознавания речи SpeechKit.

Пользователи также могут обмениваться «реакциями» и использовать стикеры. Завести канал и рассказать о себе аудитории Яндекса могут как издания и блогеры, так и обычные пользователи, рассказали NEWS.ru в компании.

Мессенджер будет доступен на основном сайте, в декстопном Браузере, «Яндексе» для iOS и Android и как отдельное приложение.

Ранее NEWS.ru рассказал, что «Яндекс» не собирается отключать функцию «Разговорчики» в своём навигаторе, однако призывает не превращать приложение в площадку для дискуссий о политике.