https://static.news.ru/photo/985d4320-21a3-11ea-9b10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Яндекс» объявил о запуске модернизированной версии своей поисковой системы. Пакет обновлений получил название «Вега».

Разработчики внесли более 1,5 тысячи улучшений — «Яндекс» научился быстрее и точнее отвечать на запросы, учитывать сигналы от асессоров-экспертов при обучении поискового алгоритма, а также помогать решать гиперлокальные задачи.

Кроме того, компания внедрила технологию предварительной загрузки результатов и систему экспертного поиска. Последняя используется при запросах на узкопрофильные темы. Ответ в них подбирает особый эксперт.

Кроме того, «Яндекс.Знатоки» и TheQuestion создали единый сервис вопросов и ответов. Новый сервис, получивший название «Яндекс.Кью», объединит экспертов обоих сообществ.

Ответы на вопросы пользователей будут приходить не только от персон, но и от организаций. Пользователи смогут делиться своими знаниями и зарабатывать репутацию в темах, в которых разбираются.

Ранее NEWS.ru сообщил, что «Яндекс» подвёл итоги 2019 года. Разработчики рассказали, чем больше всего интересовались российские пользователи в минувшие 12 месяцев.