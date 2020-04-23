https://static.news.ru/photo/f7829e2c-853a-11ea-8409-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Яндекс» запустил мультимедиа-платформу для умных телевизоров. Пользователи могут смотреть телеканалы, фильмы, сериалы и ролики из Интернета в одном интерфейсе.

Помимо эфирных каналов платформа объединяет более 200 бесплатных каналов «Яндекс.Эфира» и онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD», поддерживает голосовой поиск и включает рекомендательную систему.

На телевизорах с платформой Яндекса юзеры также могут смотреть ролики на YouTube, а также фильмы и сериалы в нескольких популярных онлайн-кинотеатрах. Разработчики также добавили для родителей детский режим: взрослые могут ограничить просмотр нежелательного для ребёнка контента с помощью ПИН-кода, рассказали NEWS.ru в компании.

Мультимедийная платформа «Яндекса» работает на базе ОС Android. Новинка уже доступна в телевизорах DEXP, а в ближайшем будущем появится в телевизорах Hyundai, Leff, AMCV, YUNO и других брендов.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Яндекс объявил о запуске обновлённого мессенджера. Он станет заменой «Яндекс.Чатов».

Помимо чатов и видеозвонков мессенджер позволит просматривать каналы популярных изданий, делиться контентом и голосовыми сообщениями с текстовой расшифровкой, которые работают на основе технологии распознавания речи SpeechKit.