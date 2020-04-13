«Яндекс» запустил форму для пожертвований на оплату поездок

Оплатить социально значимые поездки водителей можно будет при помощи специального приложения IT-корпорация «Яндекс».
Как сообщает ТАСС, речь идёт о поездках медработников на вызовы, доставке продуктовых наборов социально незащищённым слоям населения и помощи в организации поездок донорам и онкобольным. Отмечается, что оплатить такую поездку может любой человек или организация при помощи проекта help.yandex.ru.
Все пожертвования пойдут на оплату времени водителей, — цитирует агентство пресс-службу «Яндекса».
Как писал NEWS.ru, «Яндекс» открыл проект «Плюс Минус», который поможет узнать о культурных событиях, проходящих онлайн. Это сделано для людей, находящихся в изоляции из-за пандемии коронавируса.