https://static.news.ru/photo/2e0c7d2c-1d9f-11ea-96dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компания «Яндекс» считает, что ситуация вокруг конфликта Rambler и Nginx является плохим сигналом для программистского сообщества. Об этом заявил директор по распространению технологий «Яндекса» Григорий Бакунов.

События последних дней заставляют нас заявить позицию по новостям вокруг проекта Nginx. Мы в «Яндексе» считаем, что современный Интернет невозможен без культуры open source и людей, которые инвестируют своё время в разработку программ с открытым кодом, — сказал Бакунов.

Он также отметил, что все технологические компании должны развивать и поддерживать open source движение.

По его словам, сейчас все используют браузеры с открытым кодом и получают информацию с серверов с открытым кодом.

12 декабря в социальных сетях появилась информация о проходящем в московском офисе компании Nginx обыске. Он проводится в рамках уголовного дела о нарушении авторских и смежных прав (ч. 3 ст. 146 УК РФ), которое было возбуждено 4 декабря.

В документе говорится, что «неустановленные лица из числа сотрудников организации „Рамблер интернет холдинг“ в неустановленное время, но не позднее 4 октября 2004 года» разработали «программу для ЭВМ» Nginx и затем незаконно использовали её «путём свободного распространения её в сети Интернет». Нанесённый компании ущерб был оценён в 51,4 млн руб.

Как ранее писал NEWS.ru, Rambler Group объявила, что права на популярный веб-сервер Nginx принадлежат «Рамблер интернет холдинг», входящей в состав интернет-холдинга. Как заявили в компании, исключительное право на продукт «нарушено в результате действий третьих лиц».