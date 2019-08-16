https://static.news.ru/photo/5148e50e-c03f-11e9-8d49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Действующих правовых норм достаточно для регулирования длительности агрегаторов новостей, заявили в пресс-службе «Яндекса».

В компании напомнили, что сервис «Яндекс.Новости» лишь доставляет пользователям информацию, которую распространяют СМИ, передаёт АГН « Москва ».

Именно в этом суть новостного агрегатора, который автоматически обрабатывает огромные объёмы публикаций в реальном времени, — отметил представитель компании.

По его словам, система важна для многих российских изданий, так как является значимым источником аудитории. При этом агрегатор из-за специфики своего формата не проверяет и не опровергает информацию журналистов.

Кроме того, в 2016 году был принят закон, по которому аналогичные сервисы могут работать только с зарегистрированными в Роскомнадзоре СМИ. При этом, согласно документу, они не отвечают за ошибки журналистов.

Вмешательство в содержание новостей других СМИ невозможно, пока «Яндекс.Новости» остаются агрегатором. В частности, когда СМИ публикуют новость и не опровергают её, агрегатор не может взять на себя функцию опровержения. В случае если сервис берёт на себя такие функции, он перестаёт быть агрегатором, — подчеркнули в организации.

Там добавили, что работники подключённых к системе изданий могут отзывать заголовки, которые считают утратившими актуальность.

Ранее News.ru писал, что первый замруководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев порекомендовал руководству «Яндекса» пересмотреть алгоритм подбора новостей, попадающих в категорию «топ». Он пояснил, что некоторое время назад агрегатор способствовал распространению недостоверной информации о том, что Госдума якобы прорабатывает возможность запрета эксплуатации старых автомобилей. Парламентарий подчеркнул, что это была частная инициатива одного из депутатов.