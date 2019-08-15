https://static.news.ru/photo/a85ec3d6-bf86-11e9-b47c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Новостной агрегатор «Яндекс.Новости» работает по прозрачному алгоритму и цитирует заголовки сообщений СМИ дословно, сообщили в компании.

Система передаёт картину дня так, как её преподносят журналисты, передаёт ТАСС .

У «Яндекс.Новостей» нет редакции, все новости собираются автоматически из сообщений СМИ с лицензией, их заголовки и фрагменты показываются в топе в неизменном виде, — подчеркнул представитель организации.

Он отметил, что факторы, влияющие на попадание в верхние позиции агрегатора, находятся в открытом доступе. Они позволяют предоставить пользователю ссылки на известные и уважаемые издания.

Ранее News.ru писал, что первый замруководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев порекомендовал руководству «Яндекса» пересмотреть алгоритм подбора новостей, попадающих в категорию «топ». Он пояснил, что некоторое время назад агрегатор способствовал распространению недостоверной информации о том, что Госдума якобы прорабатывает возможность запрета эксплуатации старых автомобилей. Парламентарий подчеркнул, что это была частная инициатива одного из депутатов.