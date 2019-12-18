https://static.news.ru/photo/206b323e-216a-11ea-91fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Яндекс» подвёл итоги 2019 года. Разработчики рассказали, чем больше всего интересовались российские пользователи в минувшие 12 месяцев.

В категории «События» первое место заняли выборы на Украине. Вторая позиция досталась пожару в соборе Парижской Богоматери. Как отметили в «Яндексе», на пике интерес к этому события был выше, чем к любому другому. Третье место заняли митинги и протестное голосование в Москве.

Самой популярной персоной 2019 года, по данным поисковой системы, стал президент Украины Владимир Зеленский. На второй позиции разместился японский разработчик Хидео Кодзима, на третьем — Грета Тунберг, ставшая Человеком года по версии Time.

Три первых позиции в категории «Спорт» заняли единоборства: бой Нурмагомедова и Порье, бой Александра Емельяненко и Кокляева (по правилам бокса) и бой Фёдора Емельяненко и Бейдера соответственно. Самым популярным фильмом года стал российский военно-приключенческий боевик «Т-34», среди сериалов — «Игра престолов», среди мультфильмов — «Король Лев», среди игр — «Метро: Исход».

Данные актуальны на 18 декабря.

Ранее NEWS.ru рассказал, что «Яндекс» добавит новую опцию в приложение «Народной Карты». Она позволит юзерам снимать пешеходные маршруты для оценки доступности улиц и входов в организации.