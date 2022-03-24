«Яндекс» начал борьбу с утечками личных данных пользователей

Компания «Яндекс» запланировала подключить к сервису «Яндекс.Еда» функцию, с помощью которой пользователи смогут управлять хранилищем личных данных, сообщил директор сервиса Роман Маресов. Он уточнил, что благодаря данному инструменту юзеры смогут удалять персональные данные из разных сервисов «Яндекса», пишет ТАСС.

В скором времени мы подключим «Еду» к инструменту для управления данными, который «Яндекс» запустил в прошлом году. С его помощью можно посмотреть, какие данные о вас накопили разные сервисы, и при желании удалить их раз и навсегда, — говорится в сообщении.

22 марта стало известно, что в Сети появился сайт с картой, на которую нанесены адреса, имена, телефоны и суммы заказов пользователей «Яндекс.Еды» по всей России и за рубежом. Эта информация попала к злоумышленникам после слива, который произошёл в начале месяца.

В Роскомнадзоре сообщили о внесении ресурса с данными утечки из «Яндекс.Еды» в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Доступ к сайту с личными данными пользователей ограничен.

Руководитель направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев предупредил в беседе с NEWS.ru, что слитые персональные данные с большой вероятностью будут использоваться мошенниками. Он напомнил, что жертвы могут обратиться в суд с требованием к компании удалить информацию, однако это не гарантирует того, что сведения не останутся в других местах в интернете.