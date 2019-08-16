https://static.news.ru/photo/d1f03072-c049-11e9-bc70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Руководство компании «Яндекс» рассматривает различные варианты на случай принятия нового закона «Единой России», направленного на регулирование работы агрегаторов новостей.

В организации также изучают возможность закрытия сервиса «Яндекс.Новости», сообщает « Коммерсант » со ссылкой на источники.

Ранее News.ru писал, что председатель Госдумы Вячеслав Володин провёл встречу с первым зампредом фракции «Единая Россия» Андреем Исаевым. Спикер согласился с депутатом о необходимости рассмотрения вопроса продвижения новостным агрегатором «Яндекс» искажённой информации о якобы запрете на использование старых автомобилей.

Исаев сообщил, что в связи с этим вопросом на встрече с Володиным обсуждался законопроект Антона Горелкина. Документ предлагает ограничить иностранное участие в значимых информационных ресурсах.

В пресс-службе «Яндекса» заявили, что действующих правовых норм достаточно для регулирования длительности агрегаторов новостей. В компании напомнили, что сервис «Яндекс.Новости» лишь доставляет пользователям информацию, которую распространяют СМИ.