https://static.news.ru/photo/1748edc4-20be-11ea-b4e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: yandexq/facebook.com

«Яндекс.Знатоки» и TheQuestion создали единый сервис вопросов и ответов.

Новый сервис, получивший название «Яндекс.Кью», объединит экспертов обоих сообществ. Ответы на вопросы пользователей будут приходить не только от персон, но и от организаций. Пользователи смогут делиться своими знаниями и зарабатывать репутацию в темах, в которых разбираются, пишет «Газета.Ru».

Совокупная аудитория «Яндекс.Знатоков» и The Question составляет 2,5 млн человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роскомнадзор внёс сервис «Яндекс.Дзен» в реестр организаторов распространения информации. Теперь из сервисов «Яндекса» в перечне содержатся «Яндекс.Диск», «Яндекс.Район» и «Яндекс.Почта». Компании из реестра должны хранить все сообщения пользователей в течение полугода и предоставлять силовикам по запросу.