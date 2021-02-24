«Яндекс» отверг упрёки ФАС о дискриминации в отношении сторонних ресурсов

https://static.news.ru/photo/e9e57a76-76b3-11eb-a8b5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исполнение всех требований Федеральной антимонопольной службы (ФАС), предъявленных к поисковой системе «Яндекс» существенно ухудшит её положение на рынке по сравнению с конкурентами. Так в компании прокомментировали предупреждение ведомства, потребовавшего в месячный срок устранить дискриминационные условия для сторонних сервисов и предоставить им те же возможности в поисковой выдаче, которые есть и у собственных ресурсов.

В ответ на это в пресс-службе «Яндекса» заявили, что с позицией ФАС не согласны и что часть требований уже реализована в поиске, а исполнение всех ухудшит качество результатов для пользователя.

В компании также отметили, что специальные ответы сервисов, о которых упоминает ФАС в своем предупреждении, — это мировая практика всех поисковых систем и всех платформ, в том числе маркетплейсов.

На текущий момент интерактивные ответы показываются для более чем 70 тысяч сайтов в поисковой выдаче «Яндекса», среди которых интернет-магазины, новостные ресурсы и другие, — цитирует заявление пресс-службы «Яндекса» РИА Новости.

В «Яндексе» утверждают, что ни один из собственных или сторонних сервисов не имеет никаких приоритетов, а выдача результатов поиска основана на конкретной и прозрачной метрике полезности для пользователя.

Там также назвали несправедливым предписание ФАС, так как оно «направлено только на одного игрока».

Ранее, как писал NEWS.ru, ФАС потребовала от «Яндекса» обеспечить выдачу в результатах поиска сторонних ресурсов на равных условиях, не допуская преимущественной демонстрации собственных сервисов.