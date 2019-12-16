Роскомнадзор внёс сервис «Яндекс.Дзен» и информагентство Ura.ru в реестр организаторов распространения информации. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Там отметили, что в список добавили компании Yandex Services AG и «Сибирско-Уральская медиакомпания»,
Компании из реестра должны хранить все сообщения пользователей в течение полугода и предоставлять силовикам по запросу.
Как писал NEWS.ru, Федеральная служба безопасности и Роскомнадзор хотят добиться блокировки двух сервисов по обмену сообщениями, пользователи которых распространяют ложную информацию о терактах. Речь идёт об онлайн-сервисах Mailbox.org и Scryptmail.com. Во втором квартале текущего года РКН после запроса ФСБ потребовал предоставить сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации от компаний, владеющих сервисами, — Heinlein Support GmbH и SCRYPTmail LLC.
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