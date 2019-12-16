https://static.news.ru/photo/41bd1f14-2026-11ea-bd84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роскомнадзор внёс сервис «Яндекс.Дзен» и информагентство Ura.ru в реестр организаторов распространения информации. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что в список добавили компании Yandex Services AG и «Сибирско-Уральская медиакомпания», передаёт «Интерфакс». Теперь из сервисов «Яндекса» в перечне содержатся «Яндекс.Диск», «Яндекс.Район» и «Яндекс.Почта».

Компании из реестра должны хранить все сообщения пользователей в течение полугода и предоставлять силовикам по запросу.

Как писал NEWS.ru, Федеральная служба безопасности и Роскомнадзор хотят добиться блокировки двух сервисов по обмену сообщениями, пользователи которых распространяют ложную информацию о терактах. Речь идёт об онлайн-сервисах Mailbox.org и Scryptmail.com. Во втором квартале текущего года РКН после запроса ФСБ потребовал предоставить сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации от компаний, владеющих сервисами, — Heinlein Support GmbH и SCRYPTmail LLC.