https://static.news.ru/photo/6b9db6e4-2162-11ea-9724-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Яндекс» добавит новую опцию в приложение «Народной Карты». Она позволит юзерам снимать пешеходные маршруты для оценки доступности улиц и входов в организации.

По словам разработчиков, нововведение станет полезным для маломобильных горожанам, родителей с детскими колясками и всем, кому важна безбарьерная среда. Просмотр фотографий пешеходных маршрутов появится в новом разделе «Зеркала» в веб-версии Яндекс.Карт.

Сейчас там собраны фотографии автомобильных дорог по всей России. При построении маршрута фото объединяются в видео, в котором видно дорогу на всём пути от начала и до конца. Пешеходные маршруты можно будет точно также изучать на видео.

Новая опция станет доступна пользователям в 2020 году.

Ранее NEWS.ru рассказал, что оборот интернет-площадки «Яндекс.Маркет», на которой представлено 25 тысяч магазинов, вырос в 2019 году на 15% по сравнению с предыдущим годом — до 200 млрд рублей.