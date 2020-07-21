Xiaomi показала новый проектор Mijia Projector 2 Pro

https://static.news.ru/photo/cfb76e6c-cb4f-11ea-b9bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiaomi

Китайский гигант представил очередную новинку — Xiaomi Mijia Projector 2 Pro. Этим проектором, как утверждают создатели, можно пользоваться даже при дневном свете.

Корпус проектора достаточно массивный и выполнен в благородном белом цвете. Фронтальная панель при этом окрашена в серый. На ней помимо излучателя находится двойная камера с системой Time of Flight (ToF). Она необходима для того, чтобы определять расстояние до объекта, и помогает проектору самостоятельно находить фокус при первом включении или перемещении, пишет «Ридус». На корпусе есть и два динамика по 10 Вт каждый.

Однако самой главной особенностью новинки от Xiaomi стала его лампа Luminus. Её мощность доходит до 1300 ANSI-люмен. Производитель утверждает, что благодаря ей проектором можно пользоваться даже при свете дня, не затемняя помещение.

Mijia Projector 2 Pro охватывает 100% цветового пространства Rec709 и поддерживает технологию HDR10+. Разрешение проектора — FullHD, но заявляется поддержка декодирования 4К и даже 8К.

Выдаваемое изображение имеет максимальный размер в 200 дюймов, но рекомендуется устанавливать диагональ в диапазоне от 60 до 120 дюймов. При расстоянии между проектором и экраном до 2 метров рекомендуемая диагональ составляет 80 дюймов, а при 2,5 и 3 метрах — 100 и 120 дюймов соответственно.

В проекторе установлен процессор Amlogic T972. Он соответствует нормам 12-нм техпроцесса. При этом Xiaomi утверждает, что чип на 63% производительнее и на 55% энергоэффективнее предшественника.

Проектор оснащён постоянной памятью на 16 Гб, а оперативной — на 2 Гб. Он поддерживает Miracast, DLNA и Airplay. Работает Xiaomi Mijia Projector 2 Pro на фирменной операционной системе PatchWall.

Купить Xiaomi Mijia Projector 2 Pro можно будет за 4599 юаней, что эквивалентно $658.

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