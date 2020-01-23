Компания Xiaomi объявила 2020-й годом экосистемы в России. Бренд планирует расширять присутствие экосистемных продуктов на российском рынке.
В 2019 году аналитики компании зафиксировали в России увеличение спроса на экосистемные товары на 102%. В третьем квартале минувшего года Xiaomi стала передовым вендором фитнес-трекеров, заняв 44% рынка устройств.
Как ранее писал NEWS.ru, китайская компания Xiaomi официально подтвердила разработку новой версии фирменной оболочки MIUI 12. Её релиз должен состояться в середине 2020 года.
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