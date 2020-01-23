https://static.news.ru/photo/1f518038-88bd-11e9-ae12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miguel Candela/ZUMAPRESS.com

Компания Xiaomi объявила 2020-й годом экосистемы в России. Бренд планирует расширять присутствие экосистемных продуктов на российском рынке.

В 2019 году аналитики компании зафиксировали в России увеличение спроса на экосистемные товары на 102%. В третьем квартале минувшего года Xiaomi стала передовым вендором фитнес-трекеров, заняв 44% рынка устройств.

Как ранее писал NEWS.ru, китайская компания Xiaomi официально подтвердила разработку новой версии фирменной оболочки MIUI 12. Её релиз должен состояться в середине 2020 года.