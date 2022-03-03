Wylsacom рассказал, когда Apple вернётся на российский рынок

Продукция Apple вернётся на российский рынок, когда стабилизируется рубль, рассказал блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов) Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Вероятнее всего, компания приняла решение сама, это не санкции со стороны США, отметил он.

Думаю, мосты не сжигаются. Как только ситуация начнёт оправляться, продажи восстановятся. Не похоже на то, что это уход с рынка навсегда и прекращение какой-либо деятельности. Это некая санкционная мера, причём она не от правительства США. Ведь не все американские устройства перестали продаваться в России. Скорее всего, это личная инициатива руководства компании. Многие, кто сейчас будут приостанавливать продажи, будут делать это именно из-за нестабильности на рынке, волатильности рубля, и всё это в один котёл, — сказал Wylsacom.

Он добавил, что российский рынок имеет большое значение для Apple, он приносит сотни миллиардов рублей.

Ранее официальный представитель дистрибьютора Apple в России Людмила Семушина назвала закрытие магазинов re:Store временным. По её словам, решение о закрытии точек продаж было вызвано необходимостью оценить текущую ситуацию на рынке.

Также поставки и работу своего бизнеса на территории России приостановил немецкий концерн Siemens. В РФ Siemens участвовал в нескольких отечественных проектах и производствах.