Windows для разработчиков начали продавать обычным россиянам «Известия»: российским пользователям начали продавать версию Windows для разработчиков

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Сразу несколько российских ритейлеров начали продавать OEM-версии (original equipment manufacturer — оригинальный производитель оборудования) операционной системы Windows. Официально они могут быть предоставлены только тем, кто занимается сборкой компьютеров. Продажи таких версий обычным пользователям нарушают установленные правила и могут привести к уголовным проблемам.

Приобретение подобных лицензий, если пользователь не сборщик ПК, формально нарушает разрешенные пределы использования и, по сути, не дает права устанавливать Windows или любой другой продукт Microsoft, поскольку использование ПО на основании подобной лицензии несет риски обвинения по ст. 146 УК («Нарушение авторских и смежных прав»), — рассказал газете юрист Кирилл Ляхманов.

При этом в маркетплейсах изданию сообщили, что они не просят у покупателей никакой дополнительной информации при продаже ПО. Этот продукт можно положить в корзинку и приобрести без каких-либо подтверждений.

Также продавцы заявили, что правообладатель лицензии не обращался к ним по поводу нарушения его прав и если претенщии поступят, товар будет снят с продажи.

Ранее американский производитель графических процессоров — компания Nvidia официально объявила об уходе с российского рынка из-за санкций. На сайте компании говорится, что прямые продажи в 2022 финансовом году были несущественными.