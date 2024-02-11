Стало известно, когда может выйти Windows 12 Android Authority: Windows 12 не выйдет в 2024 году, но появится Windows 11 24H2

Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Global Look Press

Американская корпорация Microsoft сообщила о разработке нового большого обновления Windows 11 24H2, сообщает издание Android Authority. Создание обновленного софта, вероятно, говорит о том, что Windows 12 следует ждать не ранее 2025 года, сказано в публикации.

Издание отмечает, что факт работы над обновлением отображен в журнале изменений сборки Windows 11 Insider Preview. При этом в нем указывается, что новинка станет следующим крупным обновлением операционной системы, которая ежегодно получает такие улучшения.

Также портал предполагает, что Microsoft отказалась от плана по выпуску Windows 12 в этом году, а также от идеи выпустить два крупных обновления — обновление Windows 11 и новое поколение ОС — в течение 2024 года. По данным издания, 24H2 включит в себя поддержку команд sudo, больше команд помощника с ИИ, а также переработанное приложение с настройками системы.

Ранее глава Microsoft Gaming Фил Спенсер заявил, что грядут большие изменения в компании. По его словам с 12 по 18 февраля пройдет крупное совещание, на котором будет обсуждаться будущее Microsoft. Так он отреагировал в соцсети Х (Twitter) на слухи о том, что новые эксклюзивы корпорации появятся не только на Xbox и PC, но и на PlayStation и Nintendo.