https://static.news.ru/photo/4656e250-1cb4-11ea-b554-fa163e074e61_660.jpg Фото: microsoft.com

Компания Microsoft объявила о появлении новой функции в приложении «Ваш телефон» для Windows 10. Пользователи получили возможность совершать на PC звонки через свой смартфон.

Thank you #WindowsInsiders for your feedback over the last couple of months. Today, we're pleased to announce the general availability of the #YourPhone app Calls feature, which allows you to receive and make phone calls on your PC: https://t.co/m47kLcXgbS pic.twitter.com/4GuIOXjR71 — Windows Insider (@windowsinsider) December 11, 2019

Разработчики тестировали нововведение в течение последних пары месяцев. Впервые о том, что юзеры Windows 10 смогут принимать звонки и набирать номера абонентов, рассказал пользователь Twitter под псевдонимом Ajith. Он нашёл опцию в бильде v1.19082.1006.0.

Приложение «Ваш телефон» вышло вместе с обновлением Windows 10 October 2018. В июле разработчики добавили возможность получать уведомления с Android-смартфонов прямо на компьютер.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Microsoft назвала дату завершения поддержки приложений Office на устройствах под управлением Windows 10 Mobile.