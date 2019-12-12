Разработчики тестировали нововведение в течение последних пары месяцев. Впервые о том, что юзеры Windows 10 смогут принимать звонки и набирать номера абонентов, рассказал пользователь Twitter под псевдонимом Ajith. Он нашёл опцию в бильде v1.19082.1006.0.
Приложение «Ваш телефон» вышло вместе с обновлением Windows 10 October 2018. В июле разработчики добавили возможность получать уведомления с Android-смартфонов прямо на компьютер.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Microsoft назвала дату завершения поддержки приложений Office на устройствах под управлением Windows 10 Mobile.