Функция автоматического удаления сообщений может появиться в бета-версиях 2.20.83 и 2.20.84 мессенджера WhatsApp. Речь идёт о личных переписках.
Пользователь сможет самостоятельно активировать или отключить опцию и выбрать срок хранения сообщений — хоть час, хоть год. Об этом
Позже использовать новую функцию смогут все пользователи мессенджера.
Ранее NEWS.ru сообщал, что команда WhatsApp объявила о появлении долгожданной функции — тёмного режима. Он стал доступен и на Android, и на iOS. По словам разработчиков, они выбрали цвета, уменьшающие утомляемость глаз и соответствующие системной гамме цветов на iPhone и Android.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен