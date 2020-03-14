https://static.news.ru/photo/c03a7fec-6673-11ea-8df1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Функция автоматического удаления сообщений может появиться в бета-версиях 2.20.83 и 2.20.84 мессенджера WhatsApp. Речь идёт о личных переписках.

Пользователь сможет самостоятельно активировать или отключить опцию и выбрать срок хранения сообщений — хоть час, хоть год. Об этом сообщает WABetaInfo.

Позже использовать новую функцию смогут все пользователи мессенджера.

Ранее NEWS.ru сообщал, что команда WhatsApp объявила о появлении долгожданной функции — тёмного режима. Он стал доступен и на Android, и на iOS. По словам разработчиков, они выбрали цвета, уменьшающие утомляемость глаз и соответствующие системной гамме цветов на iPhone и Android.