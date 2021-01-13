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WhatsApp упростит работу с сообщениями

12:15, 14 января 2021 13
Фото: pexels.com

Разработчики мессенджера WhatsApp готовятся внедрить новую функцию, которая должна упростить работу с большим количеством сообщений. Она получит название Read Later («Прочитать позднее») и придёт на смену заархивированным чатам.

О тестировании новой функции сообщает портал WABetaInfo.

Ранее при архивировании чата пользователь переставал получать в нём новые сообщения, а ветка дискуссии опускалась в самый низ списка диалогов. Теперь, как анонсировано, логика работы изменится: раздел будет закреплён вверху одной строкой, а пользователь сможет увидеть находящиеся в нём сообщения, если зайдёт внутрь.

Новые сообщения туда приходить будут, однако уведомления о них юзера не побеспокоят.

Сейчас новая функция WhatsApp проходит бета-тестирование в версиях для Android. В ближайшее время она станет доступна в финальных релизах для всех платформ.

Ранее, как писал NEWS.ru, представители WhatsApp заверили пользователей, что администрация мессенджера не может видеть сообщения в переписках.

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