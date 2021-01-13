WhatsApp упростит работу с сообщениями

Разработчики мессенджера WhatsApp готовятся внедрить новую функцию, которая должна упростить работу с большим количеством сообщений. Она получит название Read Later («Прочитать позднее») и придёт на смену заархивированным чатам.
О тестировании новой функции
Ранее при архивировании чата пользователь переставал получать в нём новые сообщения, а ветка дискуссии опускалась в самый низ списка диалогов. Теперь, как анонсировано, логика работы изменится: раздел будет закреплён вверху одной строкой, а пользователь сможет увидеть находящиеся в нём сообщения, если зайдёт внутрь.
Новые сообщения туда приходить будут, однако уведомления о них юзера не побеспокоят.
Сейчас новая функция WhatsApp проходит бета-тестирование в версиях для Android. В ближайшее время она станет доступна в финальных релизах для всех платформ.
Ранее, как писал NEWS.ru, представители WhatsApp заверили пользователей, что администрация мессенджера не может видеть сообщения в переписках.