https://static.news.ru/photo/c0c57be4-d945-11e9-ba18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Press

Отправленные пользователями фотографии и видео мессенджер WhatsApp сохранял на устройствах их собеседников, даже если файлы были удалены из переписки. Об этом сообщил портал The Hacker News .

У мессенджера есть функция, которая позволяет в течение часа стереть случайно отправленное сообщение, ролик или изображение. Именно в ней и обнаружилась уязвимость, которая коснулась в основном владельцев iPhone.

Дело в том, что WhatsApp автоматически копирует все полученные файлы в фотогалерею телефона. Эта функция установлена по умолчанию. Благодаря ей все фото и видео, даже если отправитель их удалил, становятся доступны получателю.

При этом устройства Android автоматически стирают из памяти удалённые в переписке файлы.

Портал сообщил, что представители WhatsApp отказались исправлять эту проблему. Функция «Удалить для всех» предназначена для удаления сообщений, а не мультимедийных файлов, пояснили сотрудники мессенджера.

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что программное решение, которое используется в мессенджере Telegram, с точки зрения безопасности предпочтительнее, чем у WhatsApp, писал News.ru.