СМИ: WhatsApp прекратит поддержку ряда смартфонов с нового года

https://static.news.ru/photo/905de1c0-47b8-11eb-9bdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

WhatsApp с 2021 года прекращает поддержку старых смартфонов и не сможет на них функционировать. Поддержка прекратится с 1 января.

Изменения коснутся устройств, операционные системы которых не могут быть обновлены до iOS9 или Android 4.0.3. Таким образом, изменения коснутся iPhone4 и более старых моделей, пишет Mirror.

Для восстановления работоспособности WhatsApp необходимо обновить операционную систему на iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 и iPhone 6S. При этом необходимо сделать резервную копию баз данных мессенджера, чтобы не потерять всю предшествующую переписку, уточняет издание.

Как сообщал NEWS.ru, между тем в середине декабря пользователи по всему миру пожаловались на сбои в работе WhatsApp. В России наиболее часто о неполадках заявляли жители Москвы.

Ранее специалист Forbes Зак Доффман назвал обязательные настройки для безопасного использования WhatsApp. По его словам, этот мессенджер установлен сейчас едва ли не на каждом смартфоне, однако не все знают, как им пользоваться, не боясь взлома и утечки данных.